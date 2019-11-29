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Факты / Украина

Большое строительство дорог начнется в 2020 году – Гончарук

В марте 2020 года в Украине должны начать масштабное строительство дорог.

Большое строительство дорог начнется в 2020 году – Гончарук

Премьер-министр Алексей Гончарук рассказал, что в бюджете Украины предусмотрены средства на большое строительство дорог.

По его словам, оно должно начаться с 1 марта 2020 года.

Сейчас выделенных средств недостаточно для того, чтобы полностью завершить строительство дорог, но они будут необходимым стартовым ресурсом, который “нужно использовать для того, чтобы Украина поехала”.

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Гончарук добавил, что качественные автодороги “сошьют” Украину за три-пять лет.

– Своей амбициозной задачей мы видим соединение условных Львова и Мариуполя хорошей дорогой, – подытожил премьер-министр.

К слову, благодаря успешным переговорам с ЕБРР и ЕИБ, Украина получит кредитную линию на развитие автодорожной отрасли в размере €900 млн.

Источник: Алексей Гончарук

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