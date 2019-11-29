PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Велике будівництво доріг почнеться у 2020 році – Гончарук

У березні 2020 року в Україні повинні почати масштабне будівництво доріг.

Велике будівництво доріг почнеться у 2020 році – Гончарук

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук розповів що у бюджеті Україні передбачені кошти на велике будівництво доріг.

За його словами, воно має розпочатися з 1 березня 2020 року.

Наразі виділених коштів не достатньо для того, щоб повністю завершити будівництво доріг, але вони будуть необхідним стартовим ресурсом, який “потрібно використовувати для того, щоб Україна поїхала”.

Читайте: Новак: Через два-три роки дорога Київ – Одеса стане автобаном

Гончарук додав, що якісні автошляхи “зшиють” Україну за три-п’ять років.

– Своїм амбітним завданням ми бачимо поєднання умовних Львова та Маріуполя хорошою дорогою, – підсумував прем’єр-міністр.

До слова, завдяки успішним переговорам з ЄБРР та ЄІБ, Україна отримає кредитну лінію на розвиток автодорожньої галузі у розмірі €900 млн.

Джерело: Олексій Гончарук

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

медпослуги
В Україні розширять список безкоштовних медпослуг – Гончарук
гончарук
Кошти перерозподілено: вчителям і лікарям повернуть борги із зарплат
гончарук
Гончарук щепився і доручив перевірити, як зберігають вакцини в Україні
Олександр Кубраков
На папері все готово на 100%, але мені не сподобалось – голова Укравтодору про дороги
Дороги в Україні будуватимуть за європейські гроші – Гончарук домовився про €900 млн
Дороги в Україні будуватимуть за європейські гроші – Гончарук домовився про €900 млн
В Україні на топ-рівні абсолютно немає корупції – прем’єр-міністр
В Україні на топ-рівні абсолютно немає корупції – прем’єр-міністр
гончарук
Майже 340 держпідприємств: на приватизацію передали черговий пакет
Місія МВФ очікує на прискорення реформ в Україні
Місія МВФ очікує на прискорення реформ в Україні
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка