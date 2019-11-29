У березні 2020 року в Україні повинні почати масштабне будівництво доріг.

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук розповів що у бюджеті Україні передбачені кошти на велике будівництво доріг.

За його словами, воно має розпочатися з 1 березня 2020 року.

Наразі виділених коштів не достатньо для того, щоб повністю завершити будівництво доріг, але вони будуть необхідним стартовим ресурсом, який “потрібно використовувати для того, щоб Україна поїхала”.

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Гончарук додав, що якісні автошляхи “зшиють” Україну за три-п’ять років.

– Своїм амбітним завданням ми бачимо поєднання умовних Львова та Маріуполя хорошою дорогою, – підсумував прем’єр-міністр.

До слова, завдяки успішним переговорам з ЄБРР та ЄІБ, Україна отримає кредитну лінію на розвиток автодорожньої галузі у розмірі €900 млн.

Джерело: Олексій Гончарук