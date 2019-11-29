Владимир Зеленский уволил заместителя секретаря СНБО Сергея Кривоноса из двух должностей.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил заместителя секретаря СНБО Сергея Кривоноса от должности председателя Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля и из рабочей группы по подготовке предложений по укреплению обороноспособности государства.

Об этом говорится в указе президента №869/2019.

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Ранее Кривонос заявил, что секретарь СНБО Алексей Данилов не видит его в составе Совета. Хотя Кривонос считает, что он еще может многое сделать в пользу государства и реализовать непосредственно то, для чего туда пришел.

Напомним, 9 апреля бывший президент Украины Петр Порошенко назначил Сергея Кривоноса главой комиссии по военно-техническому сотрудничеству и экспортному контролю.