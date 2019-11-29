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Факты / Украина / Политика

Зеленский уволил заместителя секретаря СНБО Кривоноса

Владимир Зеленский уволил заместителя секретаря СНБО Сергея Кривоноса из двух должностей.

Зеленский уволил заместителя секретаря СНБО Кривоноса

Президент Украины Владимир Зеленский уволил заместителя секретаря СНБО Сергея Кривоноса от должности председателя Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля и из рабочей группы по подготовке предложений по укреплению обороноспособности государства.

Об этом говорится в указе президента №869/2019.

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Ранее Кривонос заявил, что секретарь СНБО Алексей Данилов не видит его в составе Совета. Хотя Кривонос считает, что он еще может многое сделать в пользу государства и реализовать непосредственно то, для чего туда пришел.

Напомним, 9 апреля бывший президент Украины Петр Порошенко назначил Сергея Кривоноса главой комиссии по военно-техническому сотрудничеству и экспортному контролю.

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