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Факти / Україна / Політика

Зеленський звільнив заступника секретаря РНБО Кривоноса

Володимир Зеленський звільнив заступника секретаря РНБО Сергія Кривоноса з двох посад.

Зеленський звільнив заступника секретаря РНБО Кривоноса

Президент України Володимир Зеленський звільнив заступника секретаря РНБО Сергія Кривоноса з посади голови Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю та з робочої групи з підготовки пропозицій щодо зміцнення обороноздатності держави.

Про  це йдеться в указі президента №869/2019.

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Раніше Кривонос заявив, що секретар РНБО Олексій Данилов не бачить його у складі Ради. Хоча Кривонос вважає, що там ще може багато зробити на користь держави й реалізувати безпосередньо те, для чого туди прийшов.

Нагадаємо, 9 квітня колишній президент України Петро Порошенко призначив Сергія Кривоноса головою комісії з військово-технічного співробітництва та експортного контролю.

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