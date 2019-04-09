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Факты / Украина

Кривонос возглавит комиссию по военно-техническому сотрудничеству и экспортному контролю

Президент Украины Петр Порошенко назначил Сергея Кривоноса главой комиссии по военно-техническому сотрудничеству и экспортному контролю.

Кривонос возглавит комиссию по военно-техническому сотрудничеству и экспортному контролю

Президент Украины Петр Порошенко издал указ №114/2019, в котором говориться, что главой комиссии по военно-техническому сотрудничеству и экспортному контролю становится Сергей Кривонос.

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Ранее эту должность занимал Олег Гладковский.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Ранее Факты ICTV писали, что Сергея Кривоноса  назначили заместителем секретаря СНБО вместо Олега Гладковского.

Фото: УНИАН

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