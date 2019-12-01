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Факты / Украина

Антикоррупционный суд не будет рассматривать дело бриллиантовых прокуроров

В Высшем антикоррупционном суде решили передать дело бриллиантовых прокуроров в Голосеевский районный суд Киева.

Суд

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда решила, что дело бриллиантовых прокуроров является неподсудным соответствующему судебному органу.

Поэтому его передадут на рассмотрение в Голосеевский районный суд Киева.

В доводах защитника одного из обвиняемых говорится, что делом занималось не НАБУ, а следователи и прокуроры Генпрокуратуры.

Представитель обвинения в суде прокурор Янис Симонов выступали против соответствующего ходатайства адвоката.

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Для решения того, куда перенаправить дело бриллиантовых прокуроров, антикоррупционный суд руководствовался местом совершения преступления.

Поскольку первую часть взятки в сумме $50 тыс. передавали в Киеве вблизи Одесской площади, а вторую часть в размере $100 тыс. – на улице Физкультуры, 28, было решено передать дело в Голосеевский райсуд.

К слову, 30 октября Высший антикоррупционный суд вынес первый приговор в отношении экс-судьи Апелляционного суда Днепропетровской области.

Источник: Судова влада України

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