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Факти / Україна

Антикорупційний суд не розглядатиме справу діамантових прокурорів

У Вищому антикорупційному суді вирішили передати справу діамантових прокурорів до Голосіївського районного суду Києва.

Суд

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду вирішила, що справа діамантових прокурорів є непідсудною відповідному судовому органу.

Тому її передадуть на розгляд до Голосіївського районного суду Києва.

У доводах захисника одного з обвинувачених йдеться про те, що справою займалося не НАБУ, а слідчі і прокурори Генпрокуратури.

Представник обвинувачення у суді прокурор Яніс Сімонов заперечував відповідне клопотання адвоката.

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Для вирішення того, куди перенаправити справу діамантових прокурорів, антикорупційний суд керувався місцем вчинення злочину.

Оскільки першу частину хабара в сумі $50 тис. передавали у Києві в поблизу Одеської площі, а другу частину у розмірі $100 тис. – на вулиці Фізкультури, 28, було вирішено передати справу в Голосіївський райсуд.

До слова, 30 жовтня Вищий антикорупційний суд виніс перший вирок стосовно екс-судді Апеляційного суду Дніпропетровської області.

Джерело: Судова влада України

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