В первый день зимы в Карпатах начались снегопады, которые “раскрасили” горы новыми цветами.

1 декабря, в первый зимний день, в Карпатах начало снежить.

Гору Драгобат в Закарпатской области уже покрыло снегом. Сейчас температура воздуха здесь составляет около 11° ниже нуля.

Также снег в первый день зимы зафиксировали на горе Поп Иван в Ивано-Франковской области.

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– По состоянию на 7.40 1 декабря 2019 года на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха 15° мороза, – сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.







Первый день зимы: Карпаты засыпало снегом / 2 фотографии

К слову, в первой половине декабря в Украине будет преобладать теплая погода, с небольшими заморозками ночью.

Уже с 11 декабря украинцам стоит ожидать значительного похолодания до 11-13° мороза и именно тогда в Украине должны начаться снегопады.

Источник: Snig.info, Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Фото: Snig.info, Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост