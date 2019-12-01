С 1 декабря в Украине стартует пробная перепись населения. Она пройдет в отдельной части Оболонского района столицы и в Песковском ОТГ Бородянского района Киевской области.

Пробная перепись населения – это подготовительный этап к проведению Всеукраинской переписи населения 2020 года.

Перепись будет проходить с 1 до 26 декабря 2019 года.

– Во время пробной переписи населения в каждом помещении запишут всех лиц, которые по состоянию на 00.00 часов 1 декабря 2019 года проживали в нем, включая и тех, которые временно проживают. Из числа тех, которые постоянно проживают, запишут также временно отсутствующих, – отмечают в Госстате.

Там не ставят целью определить количество населения на избранных территориях.

Основная задача – подготовка Всеукраинской переписи населения, в частности апробация программы и переписного инструментария, чтобы понять сколько времени требуется на всеобщую перепись.

Читайте: Перепись населения Украины: как проводят и чего ожидать

В Госстате добавили, что контрольный обход отдельных помещений состоится 24-26 декабря.

Напомним, 28 ноября министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет сообщил, что правительство уже в этом году решило провести так называемую электронную перепись населения с помощью данных мобильных операторов и социологических исследований.

Источник: Государственная служба статистики