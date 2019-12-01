З 1 грудня в Україні стартує пробний перепис населення. Він пройде в окремій частині Оболонського району столиці та у Пісківській ОТГ Бородянського району Київської області.
Пробний перепис населення – це підготовчий етап до проведення Всеукраїнського перепису населення 2020 року.
Перепис проходитиме з 1 до 26 грудня 2019 року.
– Під час пробного перепису населення у кожному приміщенні запишуть усіх осіб, які станом на 00.00 годин 01 грудня 2019 року проживали в ньому, враховуючи й тих, що тимчасово мешкають.
Із числа тих, що постійно мешкають, запишуть також тимчасово відсутніх,- зазначають у Держстаті.
Там не ставлять за мету визначити кількість населення на обраних територіях.
Основне завдання – підготовка Всеукраїнського перепису населення, зокрема апробація програми та переписного інструментарію, аби зрозуміти скільки часу потрібно на загальний перепис.
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У Держстаті додали, що контрольний обхід окремих приміщень відбудеться 24-26 грудня.
Нагадаємо, 28 листопада міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет повідомив, що уряд вирішив провести вже цього року так званий електронний перепис населення за допомогою даних мобільних операторів та соціологічних досліджень.
Джерело: Державна служба статистики