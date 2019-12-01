З 1 грудня в Україні стартує пробний перепис населення. Він пройде в окремій частині Оболонського району столиці та у Пісківській ОТГ Бородянського району Київської області.

Пробний перепис населення – це підготовчий етап до проведення Всеукраїнського перепису населення 2020 року.

Перепис проходитиме з 1 до 26 грудня 2019 року.

– Під час пробного перепису населення у кожному приміщенні запишуть усіх осіб, які станом на 00.00 годин 01 грудня 2019 року проживали в ньому, враховуючи й тих, що тимчасово мешкають.

Із числа тих, що постійно мешкають, запишуть також тимчасово відсутніх,- зазначають у Держстаті.