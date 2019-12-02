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Факты / Украина

Кабмин выделил почти полмиллиарда гривен на развитие стартапов

Кабинет министров Украины выделил на финансирование Украинского фонда стартапов 440 млн грн.

Кабмин выделил почти полмиллиарда гривен на развитие стартапов

Деньги направят на искусственный интеллект, Big Data и блокчейн. Об этом сказал премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге.

По его словам, Украинский фонд стартапов начал прием заявок на финансирование украинских бизнес-проектов на начальных стадиях их развития, а именно стадиях pre-seed and seed.

– Уже до конца этого года бизнес-проектам, которые пройдут отбор, мы выдадим первые 40 млн грн. На следующий – по 60 млн в квартал, то есть 240 млн в целом на 2020 год, – добавил он.

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Гончарук отметил, что основные сферы финансирования включают искусственный интеллект, дополненную реальность, Big Data, блокчейн, кибербезопасность, оборону, медицину и здравоохранение, путешествия, финансовые технологии, образовательные технологии, робототехнику, профессиональные услуги, программное обеспечение как услугу, производство, электронной коммерции, интернет вещей.

Премьер-министр добавил, что первый Pitch-event должен состояться уже до конца этого года. Это короткая презентация бизнес-концепций перед конкурсной комиссией по результатам которой будут определены стартапы, которые получают безвозвратную финансовую помощь.

Ранее Алексей Гончарук заявил, что уже в следующем году проведут оцифровку территории Украины.

 

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