Кабинет министров Украины выделил на финансирование Украинского фонда стартапов 440 млн грн.

Деньги направят на искусственный интеллект, Big Data и блокчейн. Об этом сказал премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге.

По его словам, Украинский фонд стартапов начал прием заявок на финансирование украинских бизнес-проектов на начальных стадиях их развития, а именно стадиях pre-seed and seed.

– Уже до конца этого года бизнес-проектам, которые пройдут отбор, мы выдадим первые 40 млн грн. На следующий – по 60 млн в квартал, то есть 240 млн в целом на 2020 год, – добавил он.

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Гончарук отметил, что основные сферы финансирования включают искусственный интеллект, дополненную реальность, Big Data, блокчейн, кибербезопасность, оборону, медицину и здравоохранение, путешествия, финансовые технологии, образовательные технологии, робототехнику, профессиональные услуги, программное обеспечение как услугу, производство, электронной коммерции, интернет вещей.

Премьер-министр добавил, что первый Pitch-event должен состояться уже до конца этого года. Это короткая презентация бизнес-концепций перед конкурсной комиссией по результатам которой будут определены стартапы, которые получают безвозвратную финансовую помощь.

Ранее Алексей Гончарук заявил, что уже в следующем году проведут оцифровку территории Украины.