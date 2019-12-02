Кабінет міністрів України виділив на фінансування Українського фонду стартапів 440 млн грн.

Гроші направлять на штучний інтелект, Big Data та блокчейн. Про це сказав прем’єр-міністр Олексій Гончарук на брифінгу.

За його словами, Український фонд стартапів розпочав прийом заявок на фінансування українських бізнес-проектів на початкових стадіях їхнього розвитку, а саме стадіях pre-seed and seed.

– Уже до кінця цього року бізнес-проектам, які пройдуть відбір, ми видамо перші 40 млн грн. Наступного – по 60 млн у квартал, тобто 240 млн в цілому на 2020 рік, – додав він.

Читайте: Як запускати успішні стартапи: у Києві пройде Red Bull #ДійШвидко

Гончарук зазначив, що основні сфери фінансування включають штучний інтелект, доповнену реальність, Big Data, блокчейн, кібербезпеку, оборону, медицину та охорону здоров’я, подорожі, фінансові технології, освітні технології, робототехніку, професійні послуги, програмне забезпечення як послугу, виробництво, електронну комерцію, інтернет речей.

Прем’єр-міністр додав, що перший Pitch-event має відбутися вже до кінця цього року. Це коротка презентація бізнес-концепцій перед конкурсною комісією, за результатами якої будуть визначені стартапи, які отримують безповоротну фінансову допомогу.

Раніше Олексій Гончарук заявив, що вже у наступному році проведуть оцифровування території України.