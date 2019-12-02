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Факты / Украина

Три версии покушения на Соболева

Правоохранители назвали три основных версии покушения на Вячеслава Соболева, в автомобиль которого стреляли 1 декабря в центре Киева.

Три версии покушения на Соболева

Одной из основных версий следствия является финансово-экономическая деятельность Вячеслава Соболева.

Полицейские также не исключают вероятность того, что на депутата Киевсовета могли совершить покушение из-за прошлой профессиональной деятельности.

Еще одной версией остаются семейно-бытовые отношения.

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К слову, подозреваемых в покушении уже задержали. Ими оказались юноши в возрасте 18-19 лет.

Самому Вячеславу Соболеву полиция предоставила охрану.

Напомним, 1 декабря произошла стрельба в центре Киева. Стреляли в автомобиль депутата Киевсовета Вячеслава Соболева.

Он не пострадал, но по дороге в больницу погиб его 3-летний сын.

Правоохранители изъяли ряд доказательств и будут готовить материалы для подозрения по ст. 115 ч. 2 – Умышленное убийство.

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