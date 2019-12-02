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Факты / Украина

Убийство 3-летнего сына Соболева – что известно о подозреваемых в стрельбе

Правоохранители задержали подозреваемых в убийстве 3-летнего сына Вячеслава Соболева, авто которого расстреляли 1 декабря в центре столицы.

Убийство 3-летнего сына Соболева – что известно о подозреваемых в стрельбе

Полиция задержала двух молодых людей – 18 и 19 лет. Их подозревают в стрельбе в центре Киева, в результате которой погиб 3-летний сын депутата облсовета Вячеслава Соболева.

– Два человека, молодые люди 18 и 19 лет. Все остальное будем устанавливать во время проведения расследования. Мы проводим следственные действия, – заявил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

По его словам, один из задержанных является выходцем из Западной Украины, второй – из Центральной.

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Также он отметил, что подозреваемые находились в Киеве недолгое время. В столице парни жилье снимали, но стреляли из другой квартиры. При себе у них обнаружили поддельные документы.

Кроме того, Крищенко опроверг слухи о том, что подозреваемые являются активистами Правого сектора.

Кроме мальчика, никто не пострадал. Виновным грозит до 15 лет заключения или пожизненное.

Напомним, стрельба в Киеве на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской завершилась убийством 3-летнего сына депутата Киевоблсовета Вячеслава Соболева. Мишенью для киллера был политик, однако пуля настигла его ребенка.

Стреляли из дома. На месте были найдены доказательства, в частности коробка, которую используют, чтобы не потерять гильзу и сам пистолет – карабин калибра 7,62.

Основными версиями убийства являются финансово-экономическая деятельность Вячеслава Соболева, прошлая профессиональная деятельность, семейно-бытовые проблемы.

Фото: УНИАН

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