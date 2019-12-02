Правоохоронці назвали три основних версії замаху на В’ячеслава Соболєва, в автомобіль якого стріляли 1 грудня в центрі Києва.

Однією з основних версій слідства є фінансово-економічна діяльність В’ячеслава Соболєва.

Поліцейські також не відкидають ймовірність того, що на депутата Київради могли вчинити замах через минулу професійну діяльність.

Ще однією версією залишаються сімейно-побутові відносини.

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До слова, підозрюваних у замаху вже затримали. Ними виявилися юнаки віком 18-19 років.

Самому В’ячеславу Соболєву поліція надала охорону.

Нагадаємо, 1 грудня сталася стрілянина в центрі Києва. Стріляли в автомобіль депутата Київради В’ячеслава Соболєва.

Він не постраждав, але дорогою до лікарні загинув його 3-річний син.

Правоохоронці вилучили низку доказів і готуватимуть матеріали для підозри за ст. 115 ч. 2 – Навмисне вбивство.