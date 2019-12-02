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Факты / Украина

У Зеленского есть план Б на случай блокировки Россией решения по Донбассу

Владимир Зеленский заявил, что у него есть план Б на случай, если РФ будет блокировать решения по Донбассу. Подробностей президент не озвучил.

У Зеленского есть план Б на случай блокировки Россией решения по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него есть план Б на случай, если Россия будет блокировать решения по продвижению урегулирования ситуации на Донбассе.

Подробностей плана глава государства не назвал.

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– Я не хочу говорить о моем плане Б прямо сейчас – вот почему он называется планом Б, потому что я верю в план А. Но он, конечно, существует. И одну вещь, которую я хотел бы уточнить: мой план Б заключается в том, чтобы все оставалось так, как сейчас, – сказал он.

Зеленский добавил, что в случае, если он увидит, что в рамках переговоров в нормандском формате остается наедине с Россией, без поддержки западных партнеров, то скажет об этом публично.

Напомним, Зеленский предложит новый формат переговоров по Крыму во время встречи в нормандском формате в Париже. В него должны войти Украина, Россия и США.

Источник: Gazera Wyborcza

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