Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что никогда не пойдет на то, чтобы начать войну на Донбассе.

По словам президента, он никогда не пойдет на такой шаг, поскольку это противоречит его жизненной позиции – быть, прежде всего, человеком.

– Мы у себя дома. Это часть нашей земли, которую забрали. В любом случае, я не начну войну на Донбассе. Я знаю, что есть много горячих голов, особенно тех, кто проводят митинги и говорят: Давай пойдем сражаться и отвоюем все это! Но какой ценой? Я не буду этого делать – сказал президент в интервью западным СМИ.

Владимир Зеленский добавил, если такое его решение не удовлетворяет общество, то придет новый лидер, который сможет выполнить данные требования.

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По мнению президента, подобные требования начать войну инициирует предыдущая власть.

– Честно говоря, меня это удивляет. И не только меня – спросите политиков за границей. Все удивляются, что таких людей поддерживают.

Также он отметил, если начнется война на Донбассе, то есть опасность, что она начнется и по всей Европе.

– Я не могу отправить их (людей – Ред.) туда. Как? Сколько из них умрет? Сотни тысяч, а потом начнется тотальная война, тотальная война в Украине, а затем и во всей Европе.

Напомним, ранее Владимир Зеленский сообщил, что у него есть план Б на случай блокирования Россией решения по Донбассу.