Решение о задержании, аресте, обыске, прослушивании и других мероприятиях в отношении нардепов будет согласовывать генеральный прокурор.

Верховная Рада поддержала за основу законопроект №2237 об окончательном ограничении депутатской неприкосновенности, согласно которому меры в отношении народных депутатов будет согласовывать генпрокурор или исполняющий его обязанности. Решение поддержало 253 народных депутата.

Согласно законопроекту, народные депутаты не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.

Планируется, что генпрокурор будет вносить информацию в Единый реестр досудебных расследований о вероятном совершении нарушения народным депутатом.

Читайте: Почему депутатам не нужна неприкосновенность – Ирина Верещук в проекте Под куполом

Генпрокурору также намерены поручить поддерживать ходатайство о разрешении на задержание, арест или домашний арест, обыск, прослушку или применение других мер, в том числе негласных следственных действий, которые ограничивают права и свободы народного депутата.

Предполагается, что ходатайство будет рассматривать следственный судья апелляционного суда, в пределах территориальной юрисдикции которого находится орган досудебного расследования.

В уголовных производствах по поводу преступлений, отнесенных к подсудности Высшего антикоррупционного суда, расматривать дело будет судья данного суда.

В определенных случаях намерены оставить право обжаловать такие постановления в апелляционном порядке.

Напомним, в сентябре Зеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности.