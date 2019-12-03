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Факты / Украина / Политика

Ограничение депутатской неприкосновенности: Рада поддержала законопроект

Решение о задержании, аресте, обыске, прослушивании и других мероприятиях в отношении нардепов будет согласовывать генеральный прокурор.

Ограничение депутатской неприкосновенности: Рада поддержала законопроект

Верховная Рада поддержала за основу законопроект №2237 об окончательном ограничении депутатской неприкосновенности, согласно которому меры в отношении народных депутатов будет согласовывать генпрокурор или исполняющий его обязанности. Решение поддержало 253 народных депутата.

Согласно законопроекту, народные депутаты не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.

Планируется, что генпрокурор будет вносить информацию в Единый реестр досудебных расследований о вероятном совершении нарушения народным депутатом.

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Генпрокурору также намерены поручить поддерживать ходатайство о разрешении на задержание, арест или домашний арест, обыск, прослушку или применение других мер, в том числе негласных следственных действий, которые ограничивают права и свободы народного депутата.

Предполагается, что ходатайство будет рассматривать следственный судья апелляционного суда, в пределах территориальной юрисдикции которого находится орган досудебного расследования.

В уголовных производствах по поводу преступлений, отнесенных к подсудности Высшего антикоррупционного суда, расматривать дело будет судья данного суда.

В определенных случаях намерены оставить право обжаловать такие постановления в апелляционном порядке.

Напомним, в сентябре Зеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности.

 

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