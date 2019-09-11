Президент Владимир Зеленский подписал закон об отмене неприкосновенности народных депутатов, принятый Верховной Радой 3 сентября.

Изменения в статью 80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов №27-ІХ, которые ранее принял парламент, утвердил своей подписью Владимир Зеленский.

Согласно документу, теперь для задержания или ареста народного депутата не требуется согласие Верховной Рады.

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В то же время парламентарии не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в Раде и ее органах, кроме оскорбления или клеветы.

Закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

Напомним, 3 сентября Верховная Рада ИХ созыва приняла закон об отмене неприкосновенности народных депутатов Украины