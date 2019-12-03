Рішення про затримання, арешт, обшук, прослуховування та інші заходи стосовно нардепів погоджуватиме генеральний прокурор.

Верховна Рада підтримала за основу законопроект №2237 про остаточне обмеження депутатської недоторканності. Заходи стосовно народних депутатів погоджуватиме генпрокурор або виконувач його обов’язків. Рішення підтримали 253 народні депутати.

Відповідно до законопроекту, народні депутати не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті, окрім відповідальності за образу чи наклеп.

Генпрокурора планують уповноважити вносити інформацію до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо ймовірного скоєння порушення народним депутатом.

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Так само мають намір доручити генпрокурору підтримувати клопотання про дозвіл на затримання, арешт чи домашній арешт, обшук, прослуховування або застосування інших заходів, зокрема негласних слідчих дій, що обмежують права та свободи народного депутата.

Передбачається, що такі клопотання розглядатиме слідчий суддя апеляційного суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

У кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного, суду розглядатиме слідчий суддя цього суду.

У певних випадках мають намір залишити право оскаржити такі ухвали в апеляційному порядку.

Нагадаємо, у вересні Зеленський підписав закон про скасування депутатської недоторканності.