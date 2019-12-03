В Слузі народу стверджують, що багато позафракційних народних депутатів виявили бажання поповнити парламентську фракцію.

Перший заступник голови фракції Слуга народу Олександр Корнієнко розповів у кулуарах парламенту про можливе поповнення фракції.

– У нас багато бажаючих позафракційних, які так чи інакше виявляли бажання вступити у фракцію. Фракція буде вирішувати, приймати цих людей, чи ні, – сказав політик.

Нагадаємо, 3 грудня народних депутатів Романа Іванісова, Антона Полякова і Анну Скороход офіційно виключили з фракції Слуга народу.

До слова, Анну Скороход та Антона Полякова виключили з фракції Слуги народу ще 15 листопада.