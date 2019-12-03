Танкист-подполковник Евгений Межевикин (Адам) не прошел аттестацию, которую проводили в его военной части.

В документе, который Евгений Межевикин опубликовал на странице в Facebook, указано, что боевой офицер часто находился на больничном и в отпуске и не полностью выполнял свои обязанности.

В заключении оценки военнослужащего отмечается, что он не соответствует должности заместителя начальника управления подготовки воинской части.

В частности, за уровень теоретических и практических умений военному поставили по три балла.

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К слову, Евгений Межевикин является Героем Украины. Кроме того, он был награжден двумя Орденами Богдана Хмельницкого и нагрудным знаком За оборону Донецкого аэропорта.

Также он является танкистом-киборгом, поскольку участвовал в боях за Донецкий аэропорт и боях за Пески.

Фото: Andrey Skaternoy