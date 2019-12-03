PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Танкиста-киборга Евгения Межевикина признали непригодным к военной службе

Танкист-подполковник Евгений Межевикин (Адам) не прошел аттестацию, которую проводили в его военной части.

Танкиста-киборга Евгения Межевикина признали непригодным к военной службе

В документе, который Евгений Межевикин опубликовал на странице в Facebook, указано, что боевой офицер часто находился на больничном и в отпуске и не полностью выполнял свои обязанности.

В заключении оценки военнослужащего отмечается, что он не соответствует должности заместителя начальника управления подготовки воинской части.

В частности, за уровень теоретических и практических умений военному поставили по три балла.

Читайте: Зеленский присвоил звание Героя Украины погибшим на Донбассе бойцам Альфы

К слову, Евгений Межевикин является Героем Украины. Кроме того, он был награжден двумя Орденами Богдана Хмельницкого и нагрудным знаком За оборону Донецкого аэропорта.

Также он является танкистом-киборгом, поскольку участвовал в боях за Донецкий аэропорт и боях за Пески.

Фото: Andrey Skaternoy

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Зеленский присвоил звание Героя Украины погибшим на Донбассе бойцам Альфы
Зеленский присвоил звание Героя Украины погибшим на Донбассе бойцам Альфы
Поздравления с Днем десантно-штурмовых войск в картинках
Поздравления с Днем десантно-штурмовых войск в картинках
День сержанта ВСУ – поздравления в картинках
День сержанта ВСУ – поздравления в картинках
Бойові стрільби артилерії ЗСУ з Градами
День ракетных войск и артиллерии. Как защищают Украину
Умеют летать и выпускать управляемые ракеты: выпуск молодых пилотов в Харькове
Умеют летать и выпускать управляемые ракеты: выпуск молодых пилотов в Харькове
От калибра 7.62 до танковых снарядов: “урожай” армейцев возле Донецкого аэропорта
От калибра 7.62 до танковых снарядов: “урожай” армейцев возле Донецкого аэропорта
гроші
В Раде появился законопроект об отмене военного сбора
Поздравили с Днем защитника Украины: Оркестр ВВС США сыграл для украинцев Червону калину
Поздравили с Днем защитника Украины: Оркестр ВВС США сыграл для украинцев Червону калину
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка