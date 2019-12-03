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Факти / Україна

Танкіста-кіборга Євгена Межевікіна визнали непридатним до військової служби

Танкіст-підполковник Євген Межевікін (Адам) не пройшов атестацію, яку проводили в його військовій частині.

Танкіста-кіборга Євгена Межевікіна визнали непридатним до військової служби

У документі, який Євген Межевікін опублікував на сторінці в Facebook, вказано, що бойовий офіцер часто перебував на лікарняному та у відпустці і не повністю виконував свої обов’язки.

У висновку оцінки військовослужбовця зазначається, що він не відповідає посаді заступника начальника управління підготовки військової частини.

Зокрема, за рівень теоретичних та практичних вмінь військовому поставили по три бали.

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До слова, Євген Межевікін є Героєм України. Крім того, він був нагороджений двома Орденами Богдана Хмельницького та нагрудним знаком За оборону Донецького аеропорту.

Також він є танкістом-кіборгом, оскільким брав участь у боях за Донецький аеропорт та боях за Піски.

Фото: Andrey Skaternoy

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