Танкіст-підполковник Євген Межевікін (Адам) не пройшов атестацію, яку проводили в його військовій частині.

У документі, який Євген Межевікін опублікував на сторінці в Facebook, вказано, що бойовий офіцер часто перебував на лікарняному та у відпустці і не повністю виконував свої обов’язки.

У висновку оцінки військовослужбовця зазначається, що він не відповідає посаді заступника начальника управління підготовки військової частини.

Зокрема, за рівень теоретичних та практичних вмінь військовому поставили по три бали.

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До слова, Євген Межевікін є Героєм України. Крім того, він був нагороджений двома Орденами Богдана Хмельницького та нагрудним знаком За оборону Донецького аеропорту.

Також він є танкістом-кіборгом, оскільким брав участь у боях за Донецький аеропорт та боях за Піски.

Фото: Andrey Skaternoy