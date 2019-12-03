PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

В Украине предлагают увеличить длительность отпуска за свой счет

Срок отпуска за свой счет предлагают увеличить с 15 до 30 дней и не сокращать максимально возможное количество дней на больничном.

Відпустка

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов считает, что у украинцев должна быть возможность брать отпуск за свой счет тогда, когда они этого хотят.

Для этого министерство предлагает увеличить максимальный срок указанного отпуска до 30 дней.

Читайте: Милованов предлагает отменить некоторые налоги

Министр также прокомментировал информацию о том, что в Украине якобы хотят сократить максимальный срок пребывания на больничном.

– Еще один миф – сокращение больничных и отпуска за свой счет. Такое не предлагается, – сказал Милованов.

По его словам, максимальный срок больничных хотят оставить на том уровне, на котором он находится сейчас. То есть до четырех месяцев.

К слову, министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что сейчас ведется работа над тем, чтобы перевести больничные в электронную форму.

Это позволит избавиться от поддельных больничных и упростить процедуру получения.

Источник: УНИАН

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Удаленная работа, гибкий график и трудовой договор: Милованов о реформах в сфере занятости
Удаленная работа, гибкий график и трудовой договор: Милованов о реформах в сфере занятости
Украина не должна тратить деньги на предприятия, которые не работают – Милованов
Украина не должна тратить деньги на предприятия, которые не работают – Милованов
Греція
Куда поехать отдыхать осенью – топ-10 маршрутов
ФОП
Что делать с ФЛП? Из-за поста Милованова в сети разгорелась дискуссия
Що можна провозити у ручній поклажі
Ручная кладь: габариты и что можно провозить
Одинока мама
Почему не платят декретные, больничные и куда обращаться
лікарняний в україні
В Украине приостановили выплату больничных и декретных – причина
Подорожі
Что можно провозить в самолете
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка