Срок отпуска за свой счет предлагают увеличить с 15 до 30 дней и не сокращать максимально возможное количество дней на больничном.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов считает, что у украинцев должна быть возможность брать отпуск за свой счет тогда, когда они этого хотят.

Для этого министерство предлагает увеличить максимальный срок указанного отпуска до 30 дней.

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Министр также прокомментировал информацию о том, что в Украине якобы хотят сократить максимальный срок пребывания на больничном.

– Еще один миф – сокращение больничных и отпуска за свой счет. Такое не предлагается, – сказал Милованов.

По его словам, максимальный срок больничных хотят оставить на том уровне, на котором он находится сейчас. То есть до четырех месяцев.

К слову, министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что сейчас ведется работа над тем, чтобы перевести больничные в электронную форму.

Это позволит избавиться от поддельных больничных и упростить процедуру получения.