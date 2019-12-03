Термін відпустки за свій рахунок пропонують збільшити з 15 до 30 днів і не скорочувати максимально можливу кількість днів на лікарняному.

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов вважає, що в українців має бути можливість брати відпустку за свій рахунок тоді, коли вони цього хочуть.

Для цього міністерство пропонує збільшити максимальний термін зазначеної відпустки до 30 днів.

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Міністр також прокоментував інформацію про те, що в Україні нібито хочуть скоротити максимальний термін перебування на лікарняному.

– Ще один міф – скорочення лікарняних і відпустки за свій рахунок. Таке не пропонується, – сказав Милованов.

За його словами, максимальний термін лікарняних хочуть залишити на тому рівні, на якому він знаходиться зараз. Тобто до чотирьох місяців.

До слова, міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет заявив, що зараз ведеться робота над тим, щоб перевести лікарняні в електронну форму.

Це дозволить позбутися підроблених лікарняних і спростити процедуру отримання.