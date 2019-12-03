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Факти / Україна

Зеленський присвоїв звання Героя України загиблим на Донбасі бійцям Альфи

Президент України Володимир Зеленський посмертно присвоїв звання Героїв України загиблим 1 грудня спецпризначенцям.

Зеленський присвоїв звання Героя України загиблим на Донбасі бійцям Альфи

Відповідно до указу №877/2019, звання Герой України з удостоєнням ордена Золота Зірка посмертно отримали Денис Волочаєв та Дмитро Каплунов.

Бійці спецпідрозділу Центру спеціальних операцій Служби безпеки України Альфа загинули під час виконання бойового завдання на Донбасі.

Відповідні звання вони отримали за героїзм і особисту мужність, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові.

Читайте: На Донбасі загинули два українських військовослужбовці

Нагадаємо, обоє загаилих були підполковниками. Денису Волочаєву було 38 років, Дмитру Каплунову – 39.

Фото: СБУ

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