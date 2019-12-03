Президент України Володимир Зеленський посмертно присвоїв звання Героїв України загиблим 1 грудня спецпризначенцям.
Відповідно до указу №877/2019, звання Герой України з удостоєнням ордена Золота Зірка посмертно отримали Денис Волочаєв та Дмитро Каплунов.
Бійці спецпідрозділу Центру спеціальних операцій Служби безпеки України Альфа загинули під час виконання бойового завдання на Донбасі.
Відповідні звання вони отримали за героїзм і особисту мужність, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові.
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Нагадаємо, обоє загаилих були підполковниками. Денису Волочаєву було 38 років, Дмитру Каплунову – 39.
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