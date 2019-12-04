Официальный запуск новой таможни назначен на 8 декабря. Служба примет соответствующие полномочия от ГФС.

Соответствующее распоряжение принял Кабинет министров Украины.

– Мы намеренно стартуем в воскресенье, чтобы минимизировать возможные проблемы в начале работы. Заранее извиняюсь, если в первые несколько дней что-то будет сложно. Ведь одномоментное отключение одной крупной структуры и запуск другой – это челлендж, – написал Максим Нефьодов на своей странице в Facebook.