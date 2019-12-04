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Факты / Украина

Новая таможня заработает 8 декабря

Кабинет министров принял дату запуска новой таможенной службы.

Митниця

Официальный запуск новой таможни назначен на 8 декабря. Служба примет соответствующие полномочия от ГФС.

Соответствующее распоряжение принял Кабинет министров Украины.

– Мы намеренно стартуем в воскресенье, чтобы минимизировать возможные проблемы в начале работы. Заранее извиняюсь, если в первые несколько дней что-то будет сложно. Ведь одномоментное отключение одной крупной структуры и запуск другой – это челлендж, – написал Максим Нефьодов на своей странице в Facebook.

Ранее Максим Нефьодов сообщил, что на этой неделе будет представлен пошаговый план трансформации Таможенной службы.

Источник: Макс Нефьодов 

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