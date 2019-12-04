Кабінет міністрів ухвалив дату запуску Нової митної служби.
Офіційний запуск Нової митниці призначено на 8 грудня. Служба перебере відповідні повноваження від ДФС.
Відповідне розпорядження ухвалив Кабінет міністрів України.
– Ми навмисно стартуємо в неділю, аби мінімізувати можливі проблеми на початку роботи. Заздалегіть перепрошую, якщо у перші кілька днів щось буде складно. Адже одномоментне вимкнення однієї великої структури і запуск іншої – це челлендж, – написав Максим Нефьодов на своїй сторінці у Facebook.
Раніше Максим Нефьодов повідомив, що цього тижня буде представлений покроковий план трансформації Митної служби.
Джерело: Макс Нефьодов
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