В штабе Операции объединенных сил напомнили правила перевозки наличных через линию разграничения с оккупированными территориями Донбасса.
С 28 ноября 2019 года вступили в силу новые правила перевозки денег через КПВВ с временно неподконтрольными территориями Донецкой и Луганской областей.
Сколько наличных можно перевезти через линию разграничения:
- физическое лицо, которое едет из оккупированного Донбасса на контролируемую Украиной территорию, может взять с собой не более 50 тыс. грн, или эквивалент суммы в валюте (без подтверждающих документов об их происхождении);
- более 50 тыс. грн, или ее эквивалент в валюте, при условии согласования перемещения этих средств с представителями координационного центра;
- на оккупированную территорию граждане могут перевозить не более 20 тыс. грн, или эквивалент в иностранной валюте (без подтверждающих документов о происхождении).
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Кстати, с 29 октября 2019 года действует новый порядок пересечения линии разграничения с временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей.
Источник: ООС