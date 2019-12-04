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Факти / Україна

Скільки готівки можна перевезти через лінію розмежування на Донбасі

У штабі Операції об’єднаних сил нагадали правила перевезення готівки через лінію розмежування з окупованими територіями Донбасу.

деньги

З 28 листопада 2019 року набули чинності нові правила перевезення грошей через КПВВ з тимчасово непідконтрольними територіями Донецької та Луганської областей.

Скільки готівки можна перевезти через лінію розмежування:

  • фізична особа, яка їде з окупованого Донбасу на контрольовану Україною територію, може взяти з собою не більше 50 тис. грн, або еквівалент суми у валюті (без підтверджувальних документів про їх походження);
  • понад 50 тис. грн, або її еквівалент у валюті, за умови погодження переміщення цих коштів з представниками координаційного центру;
  • на окуповану територію громадяни можуть перевозити не більше 20 тис. грн, або еквівалент в іноземній валюті (без підтверджувальних документів про походження).

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До речі, з 29 жовтня 2019 року діє новий порядок перетину лінії розмежування з тимчасово окупованими територіями Донецької та Луганської областей.

Джерело: ООС

Фото: Dreamstime

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