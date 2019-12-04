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Факты / Украина

Покушение на Соболева: суд арестовал на два месяца одного из подозреваемых

Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения одному из подозреваемых в убийстве трехлетнего сына депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева.

Покушение на Соболева: суд арестовал на два месяца одного из подозреваемых

Его арестовали на 2 месяца без права внесения залога, сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец на своей странице в Facebook.

– 2 месяца содержания под стражей без права на залог! – написала пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

Также она добавила, что суд избрал меру пресечения одному из подозреваемых исполнителей, который непосредственно произвел выстрел.

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В прокуратуре также сообщили, что заседание проходило в закрытом режиме, а в зал были допущены только стороны.

По словам Максимец, судебное заседание по избранию меры пресечения второму подозреваемому начнется в течение часа.

Напомним, покушение на Соболева произошло в Киеве и завершилось убийством не депутата, а его сына. Убийцы стреляли из дома.

 

 

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