Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід одному із підозрюваних у вбивстві трирічного сина депутата Київської облради В’ячеслава Соболєва.
Його заарештували на 2 місяці без права внесення застави, повідомила речниця прокуратури Києва Надія Максимець на своїй сторінці у Facebook.
– 2 місяці утримання під вартою без права на заставу! – написала прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець.
Також вона додала, що суд обрав запобіжний захід одному з підозрюваних виконавців, який безпосередньо здійснив постріл.
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У прокуратурі також повідомили, що засідання проходило в закритому режимі, а в зал були допущені тільки сторони.
За словами Максимець, судове засідання щодо обрання запобіжного заходу другому підозрюваному почнеться протягом години.
Нагадаємо, замах на Соболєва стався у Києві та завершився убивством не депутата, а його сина. Убивці стріляли з будинку.