Також вона додала, що суд обрав запобіжний захід одному з підозрюваних виконавців, який безпосередньо здійснив постріл.

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У прокуратурі також повідомили, що засідання проходило в закритому режимі, а в зал були допущені тільки сторони.

За словами Максимець, судове засідання щодо обрання запобіжного заходу другому підозрюваному почнеться протягом години.

Нагадаємо, замах на Соболєва стався у Києві та завершився убивством не депутата, а його сина. Убивці стріляли з будинку.