Гео Лерос рассказал, что не оскорблял коллегу Ирину Верещук и не был виновником конфликта, который перерос в драку с Максимом Бужанским в Верховной Раде.

Народный депутат от Слуги народа Гео Лерос после драки с соратником Максимом Бужанским заявил, что он не оскорблял еще одну свою коллегу Ирину Верещук.

Ранее она заявила, что конфликт между нардепами произошел якобы из-за переписки в чате фракции, во время которой Лерос ее оскорбил. Верещук добавила, что Бужанский требовал в Раде от Лероса извинений перед ней.

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– Пусть она выложит скриншоты того, что я написал. Если медиасообщество решит, что там был факт оскорбления конкретно ей или вообще кому-то, я с удовольствием извинюсь – без проблем, – сказал Лерос в свое оправдание.

При этом он отказался комментировать конфликт с Бужанским, “потому что они в одной фракции”.

– Да, подрались с Бужанским, разошлись во взглядах, – написал Лерос.

Напомним, из-за драки Бужанского и Лероса спикер парламента Дмитрий Разумков прервал заседание.

Фото: Your Art