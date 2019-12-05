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Факты / Украина / Политика

Лерос объяснил драку с Бужанским: Разошлись во взглядах

Гео Лерос рассказал, что не оскорблял коллегу Ирину Верещук и не был виновником конфликта, который перерос в драку с Максимом Бужанским в Верховной Раде.

Лерос объяснил драку с Бужанским: Разошлись во взглядах

Народный депутат от Слуги народа Гео Лерос после драки с соратником Максимом Бужанским заявил, что он не оскорблял еще одну свою коллегу Ирину Верещук.

Ранее она заявила, что конфликт между нардепами произошел якобы из-за переписки в чате фракции, во время которой Лерос ее оскорбил. Верещук добавила, что Бужанский требовал в Раде от Лероса извинений перед ней.

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– Пусть она выложит скриншоты того, что я написал. Если медиасообщество решит, что там был факт оскорбления конкретно ей или вообще кому-то, я с удовольствием извинюсь – без проблем, – сказал Лерос в свое оправдание.

При этом он отказался комментировать конфликт с Бужанским, “потому что они в одной фракции”.

– Да, подрались с Бужанским, разошлись во взглядах, – написал Лерос.

Напомним, из-за драки Бужанского и Лероса спикер парламента Дмитрий Разумков прервал заседание.

Фото: Your Art

Источник: Сегодня

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