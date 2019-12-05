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Лерос пояснив бійку з Бужанським: Розійшлися у поглядах

Гео Лерос розповів, що не ображав колегу Ірину Верещук і не був винуватцем конфлікту, який переріс у бійку з Максимом Бужанським у Верховній Раді.

Лерос пояснив бійку з Бужанським: Розійшлися у поглядах

Народний депутат від Слуги народу Гео Лерос після бійки з соратником Максимом Бужанським заявив, що він не ображав ще одну свою колегу Ірину Верещук.

Раніше вона заявила, що конфлікт між нардепами стався нібито через листування у чаті фракції, під час якого Лерос її образив. Верещук додала, що Бужанський вимагав у Раді від Лероса вибачень перед нею.

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– Нехай вона викладе скріншоти того, що я написав. Якщо медіаспільнота вирішить, що там був факт образи конкретно їй або взагалі комусь, я із задоволенням вибачусь – без проблем, – сказав Лерос у своє виправдання.

При цьому він відмовився коментувати конфлікт із Бужанським, “тому що вони в одній фракції”.

– Так, побилися з Бужанським, розійшлися у поглядах, – написав Лерос.

Нагадаємо, через бійку Бужанського і Лероса спікера парламенту Дмитро Разумков перервав засідання.

Фото: Your Art

Джерело: Сегодня

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