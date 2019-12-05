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Факты / Украина / Политика

Человек, который больше никому не верит: что Зеленский сказал изданию Time

Корреспондент журнала Time Саймон Шустер пообщался с президентом Украины Владимиром Зеленским накануне переговоров в нормандском формате. Что Зеленский рассказал американскому журналисту, читайте на сайте Факты ICTV.

Человек, который больше никому не верит: что Зеленский сказал изданию Time

Журналист издания Time Саймон Шустер впервые встретился с Владимиром Зеленским в марте 2019 года в разгар его предвыборной кампании. Тогда будущий президент Украины поинтересовался у журналиста его мнением о Дональде Трампе.

– Нормальный парень? — спросил тогда Зеленский и сам выразил уверенность, что они со всем разберутся и отлично поладят.

Через несколько месяцев телефонный разговор Трампа с Зеленским положил начало процедуре импичмента президента США.

В интервью президент Украины подчеркнул, что не боится вопросов об импичменте, но по наблюдению Шустера, старался не отвечать на те, что касаются сути обвинений в адрес Трампа.

Единственное, на чем настаивал президент Украины, — что он никогда не вел переговоры по принципу услуга за услугу.

– За прошедшие восемь месяцев Зеленский постарел и изменился значительно больше, чем можно было ожидать. Он не просто устал или стал более реалистичным, а подхватил политическую болезнь, которую сам в свое время ненавидел и хотел излечить — цинизм, – пишет Шустер.

На вопрос, верит ли Зеленский Путину, отвечает, что не верит вообще никому, в том числе ближайшим соратникам.

– Политика — это не точная наука. Никто не имеет права доверять. У всех есть интересы, — говорит Зеленский.

Шустер считает, что у  Зеленского есть основания так думать и дело не только в Трампе или Путине. Ангела Меркель всегда была сторонницей жестких санкций против России, а теперь поддерживает строительство трубопровода Северный поток-2, который лишит Украину $3 млрд в год.

Читайте: Нормандская встреча: к чему будут склонять Украину и на чьей стороне сыграет Макрон

 

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Публикация от TIME (@time)

Единственная надежда что-то изменить — американские санкции, но и она тает с уходом из администрации Трампа советника по национальной безопасности Джона Болтона.

В то же время он исключает возвращение Донбасса силой.

– Я не могу послать  туда войска. Сколько погибнет? Сотни тысяч, после чего начнется тотальная война сначала здесь, потом по всей Европе, — настаивает Зеленский.

Напомним, Путина на обложке Time изобразили возвышающимся над земным шаром, на котором установлены метки в форме красных звезд.

Источник: Time

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