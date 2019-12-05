Кореспондент журналу Time Саймон Шустер поспілкувався з президентом України Володимиром Зеленським напередодні переговорів у нормандському форматі. Що Зеленський розповів американському журналістові, читайте на сайті Факти ICTV.

Журналіст видання Time Саймон Шустер вперше зустрівся з Володимиром Зеленським у березні 2019 року в розпал його передвиборчої кампанії. Тоді майбутній президент України поцікавився у журналіста його думкою про Дональда Трампа.

– Нормальний хлопець? – запитав тоді Зеленський і сам висловив упевненість, що вони з усім розберуться і відмінно порозуміються.

Через кілька місяців телефонна розмова Трампа із Зеленським започаткувала процедуру імпічмента президента США.

В інтерв’ю президент України підкреслив, що не боїться питань про імпічмент, але за спостереженням Шустера, намагався не відповідати на ті, що стосуються власне звинувачень на адресу Трампа.

Єдине, на чому наполягав президент України, – що він ніколи не вів переговори за принципом послуга за послугу.

– За минулі вісім місяців Зеленський постарів і змінився значно більше, ніж можна було очікувати. Він не просто втомився або став більш реалістичним, а підхопив політичну хворобу, яку сам свого часу ненавидів і хотів вилікувати – цинізм, – пише Шустер.

На питання, чи вірить Зеленський Путіну, відповідає, що не вірить взагалі нікому, зокрема, найближчим соратникам.

– Політика – це не точна наука. Ніхто не має права довіряти. У всіх є інтереси, – каже Зеленський.

Шустер вважає, що у Зеленського є підстави так думати і справа не тільки у Трампові чи Путіну. Ангела Меркель завжди була прихильницею жорстких санкцій проти Росії, а тепер підтримує будівництво трубопроводу Північний потік-2, який позбавить Україну $3 млрд на рік.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от TIME (@time) 5 Дек 2019 в 9:39 PST

Єдина надія щось змінити – американські санкції, але й вона тане з відходом з адміністрації Трампа радника з національної безпеки Джона Болтона.

У той же час він відкидає повернення Донбасу силою.

– Я не можу послати туди війська. Скільки загине? Сотні тисяч, після чого почнеться тотальна війна спочатку тут, потім у всій Європі, – наполягає Зеленський.

Нагадаємо, Путіна на обкладинці Time зобразили над земною кулею, на якій встановлені мітки у формі червоних зірок.

Джерело: Time