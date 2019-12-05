Незабаром громадяни зможуть спілкуватися з органами влади через месенджери.

Міністр Кабміну Дмитро Дубілет повідомив, що уряд планує запустити спілкування з держорганами через месенджери.

– Через ті самі месенджери, якими ви користуєтесь щодня в своєму смартфоні. Також будуть веб-версії, якщо немає смартфона або зручніше з комп’ютера, – уточнив він.

За його словами, це дозволить здешевити вартість одного контакту для бюджету, а також підвищити якість обслуговування громадян.

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– І найцікавіше. Ми запускаємо пілот, який дозволить держслужбовцям відповідати на запити громадян в месенджерах з віддалених робочих місць. Це дозволить організовувати робочі місця для держслужбовців не лише в Києві, а й в регіонах, – пояснив Дубілет.

Чиновник запевнив, що таке спілкування дозволить контролювати якість ведення діалогу.

Дубілет сказав, що вже працюють перші чат-консультації для Мінсоцполітики, а у найближчі місяці планують охопити всі основні напрямки.

До слова, уряд також пропонує надати українцям доступ до електронних сервісів пенсійного фонду за допомогою BankID.

Джерело: Дмитро Дубілет