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Факти / Україна

На Донбасі помер волонтер, якого побили п’яні підлітки

Волонтер Артем Мірошниченко помер у лікарні після побиття.

Артем Мирошниченко

Волонтер і активіст з Бахмута Артем Мірошниченко помер у лікарні після побиття, яке сталося 29 листопада.

Весь цей час волонтер перебував у комі. У нього був діагностований перелом основи черепа і проведена складна операція.

За словами голови правління Центру прав людини Тетяни Печончик, під час нападу особисті речі Мірошниченко викрадені не були.

Поліція встановила, що нападників було двоє. Одному 16 років, раніше несудимий. Другому 17 років, судимий за пограбування.

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За даними поліції, 16-річний безпричинно напав на Мірошниченка, побив його і кинув головою об плиту. Інший просто спостерігав. Обидва підлітки перебували в стані алкогольного сп’яніння. Одного з них суд відправив під домашній арешт.

На суді нападник заявив, що побив Мірошниченка, тому що займався боксом і єдиноборствами і “хотів перевірити свої навички боротьби”.

Брат загиблого розповів, що не вірить у версію поліції про випадковий напад і вважає, що на Артема напали через його проукраїнську позицію.

Він був активістом волонтерської групи Бахмут Український. У 2014-2015 роках він плів сітки для військових, чистив картоплю для годування поранених в госпіталі. Мірошниченко розмовляв українською, ходив на волонтерські акції допомоги.

Нагадаємо, 29 листопада в Києві помер ветеран АТО Ігор Панов з позивним Хан, якого жорстоко побили в ніч на 10 листопада. Тоді ветеран війни і його дружина отримали тілесні ушкодження і впали в кому – лікарі діагностували у них важкі черепно-мозкові травми. Чоловікові знадобилося 16 переливань крові.

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