Установлена личность женщины, чье тело нашли вчера в руинах сгоревшего дома Асвадурова на углу Пушкинской и Троицкой.
Погибшей во время пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса оказалась Бортюк Анна Леонидовна 1976 года рождения.
О ее смерти власти сообщили еще в первый день, но тогда информация не подтвердилась.
Читайте: Пожар в Одессе: последние новости и что происходит на Троицкой сейчас
Кроме того, пополнился список пропавших. В полицию обратились родители студентки Василян Анастасии Матвеевны. Сейчас спасатели продолжают искать еще 13 человек.
Напомним, 4 декабря в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в Одессе вспыхнул пожар. Погибла студентка учебного заведения. Около 19.30 спасателям удалось потушить пожар. После этого они начали поиски тел погибших.