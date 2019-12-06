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Факты / Украина / Общество

Пожар в Одессе: стало известно имя второй жертвы

Установлена личность женщины, чье тело нашли вчера в руинах сгоревшего дома Асвадурова на углу Пушкинской и Троицкой.

Пожар в Одессе: стало известно имя второй жертвы

Погибшей во время пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса оказалась Бортюк Анна Леонидовна 1976 года рождения.

О ее смерти власти сообщили еще в первый день, но тогда информация не подтвердилась.

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Кроме того, пополнился список пропавших. В полицию обратились родители студентки Василян Анастасии Матвеевны. Сейчас спасатели продолжают искать еще 13 человек.

Напомним, 4 декабря в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в Одессе вспыхнул пожар. Погибла студентка учебного заведения. Около 19.30 спасателям удалось потушить пожар. После этого они начали поиски тел погибших.

Источник: Думская

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