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Факти / Україна / Суспільство

Пожежа в Одесі: стало відоме ім’я другої жертви

Встановлено особу жінки, чиє тіло знайшли вчора в руїнах згорілого будинку Асвадурова на розі Пушкінської і Троїцької.

Пожежа в Одесі: стало відоме ім’я другої жертви

Загиблою під час пожежі в Одеському коледжі економіки, права і готельно-ресторанного бізнесу виявилась Бортюк Анна Леонідівна, 1976 року народження.

Про її смерть влада повідомила ще в перший день, але тоді інформація не підтвердилася.

Читайте: Пожежа в Одесі: останні новини і що відбувається на Троїцькій зараз

Крім того, поповнився також список зниклих. У поліцію звернулися батьки студентки Василян Анастасії Матвіївни. Наразі рятувальники продовжують шукати ще 13 осіб.

Нагадаємо, вранці 4 грудня в коледжі економіки, права і готельно-ресторанного бізнесу в Одесі спалахнула пожежа. Загинула студентка навчального закладу. Близько 19.30 рятувальникам вдалося локалізувати пожежу. Після цього вони почали пошуки тіл загиблих.

Джерело: Думская

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