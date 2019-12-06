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Факти / Україна / Політика

Венеціанка виступила за захист української мови, але зміну закону

Венеціанська комісія стала на бік України в її бажанні надати перевагу українській мові перед російською, але розкритикувала мовний закон від 25 квітня.

Венеціанка виступила за захист української мови, але зміну закону

Київ має усі підстави для вжиття заходів щодо надання переваги українській мові перед російською, але ухвалений закон Про забезпечення функціонування української мови як державної не витримує балансу та має бути змінений.

Такий висновок ухвалила у п’ятницю, 6 грудня, Венеціанська комісія.

Експерти ВК надали значний перелік рекомендацій, який допоможе Україні втілити зміни, “щоби уникнути міжетнічної напруженості через мовне питання”.

Зокрема, Венеціанка рекомендує переглянути норми, які запроваджують відмінність у правах трьох груп мов, відмінних від української – мов корінних народів, офіційних мов ЄС та інших мов. У цій критиці, по суті, експерти стали на захист російської мови, яка за законодавством отримує найменше прав.

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Також ВК рекомендує переглянути норми, які встановлюють відповідальність за порушення даного закону – приміром, щодо “викривлення державної мови у офіційних документах”, та розширити використання мов меншин у окремих держаних функціях – приміром, у роботі екстрених служб.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон про мову 25 квітня 2019 року. Рекомендації Венеціанки не несуть юридично зобов’язуючого характеру, однак можуть супроводжуватися міжнародним тиском на державу.

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