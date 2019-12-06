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Факти / Україна / Політика

Вибори на всьому Донбасі відбудуться одночасно з загальнонаціональними – президент

Вибори на всій території України повернуть відчуття, що країна знову єдина, переконаний президент Володимир Зеленський.

Владимир Зеленский - президент

Вибори на території тимчасово окупованого Донбасу повинні відбутися одночасно з виборами на підконтрольній Україні території.

Про це заявив президент Україна Володимир Зеленський у програмі Свобода слова Савіка Шустера.

– Відчуття того, що ми одна країна і там наші люди, повинно починатися навіть із цього моменту. Вибори проводяться одночасно на всій території України, – сказав він.

Говорячи про можливу амністію для бойовиків і продовження закону про особливий статус Донбасу, Зеленський заявив, що ці рішення ґрунтуватимуться на результатах переговорів нормандської четвірки.

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– Якщо будуть проведені чесні вибори після встановлення безпеки, ми будемо говорити про амністію тих людей, у яких руки не у крові.

Закон про особливий статус зараз є, він діє до 31 грудня. Чи продовжувати даний закон, ми побачимо після повернення з Парижа, – заявив лідер держави.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що Верховна Рада не планує ухвалювати новий закон про особливий статус Донбасу.

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