Нормандский саммит: Зеленский созвал заседание СНБО

СНБО на посвященном встрече нормандской четверки заседании утвердило один из сценариев развития ситуации, который будет воплощаться в жизнь как основной.

Президент Украины Владимир Зеленский созвал 7 декабря заседание Совета национальной безопасности и обороны.

Накануне саммита в нормандском формате все члены СНБО собрались в Офисе президента.

На заседании утвержден один из сценариев развития ситуации, который будет воплощаться в жизнь как основной, рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Данилов отметил, что сценарий предполагает возвращение оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в состав Украины, возвращение всех пленных, прекращение огня на Донбассе, возвращение Украине контроля над границей и потом уже вопрос проведения местных выборов в ОРДЛО.

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Напомним, 28 ноября Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, чтобы скоординировать позиции по встрече нормандской четверки, а 6 декабря Зеленский разговаривал с президентом Франции Эммануэлем Макроном.