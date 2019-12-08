Нормандский саммит: три первоочередных вопроса, которые поднимет Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский на нормандской встрече поднимет вопросы о возвращении пленных, прекращении огня и вывода бандформирований с Донбасса.

Пресс-секретарь Офиса президента Юлия Мендель рассказала, что Владимир Зеленский поднимет три вопроса на нормандской встрече.

Приоритетные вопросы Зеленского на встрече в Париже:

Сроки и условия возвращения пленных украинцев.

Прекращения огня.

Вывод чужих войск и бандформирований с территории Донбасса.

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По ее словам, первые два вопроса касаются человеческой жизни, а потому они самые важные.

– Последнее условие для проведения выборов на Донбассе. Их проведение, в рамках выборов по всей территории Украины, может состояться, только когда там не будет чужих войск и незаконных вооруженных формирований. Так говорит закон Украины и простая логика: не смогут на Донбасс зайти украинские партии, не смогут там быть международные наблюдатели, люди смогут проголосовать открыто и незаангажированно под дулом автоматов. Сначала – наш рубеж, потом – выборы, ведь это наши территории, а местные выборы будут проходить по всей Украине, – сказала она.

Напомним, встреча лидеров стран нормандской четверки пройдет 9 декабря в Париже. Не исключают, что в ходе возможной личной встречи президентов Украины и РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского может быть поднят вопрос, в частности, о новом контракте на транзит российского газа по украинской территории.