РФ требует от Украины $4,5 млрд долга по евробондам

Россия требует от Украины выполнения обязательств по евробондам номинальной стоимостью $3 млрд. С учетом начисленных процентов долг составляет около $4,5 млрд.

В Верховном суде Великобритании 9 декабря начались четырехдневные слушания по апелляции, поданной доверительным управляющим еврооблигациями – компанией The Law Debenture Trust Corporation plc, действующей от имени РФ, на решение Апелляционного суда Англии, отклонившего все, кроме одного, аргументы Украины по неисполнению ее обязательств по евробондам.

Речь идет о доводе Украины о выпуске еврооблигаций под давлением России. Киев в декабре 2013 года выпустил еврооблигации номинальной стоимостью $3 млрд с процентной ставкой 5% и сроком погашения в 2015 году. Тогда президентом был Виктор Янукович.

Читайте: Нафтогаз подал иск о взыскании с Газпрома $2,6 млрд в Латвии

Суд также рассмотрит жалобу Украины в связи с отклонением остальных ее аргументов.

– Если Верховный суд вынесет решение по аргументу об оказании неправомерного давления в пользу The Law Debenture и откажет в удовлетворении жалобы Украины по оставшимся аргументам, РФ будет иметь право на получение всей суммы задолженности по еврооблигациям, а также на дополнительные проценты, и в дальнейшем обжаловать это решение уже будет невозможно, – говорится в сообщении российского Минфина.

Напомним, в 2017 году Высокий суд Англии удовлетворил требования представителя РФ и обязал Украину выплатить задолженность по еврооблигациям, а также дополнительные проценты, но в 2018 году Апелляционный суд Англии отклонил все, кроме одного аргумента Украины (о выпуске еврооблигаций под давлением России), однако постановил, что для оценки обоснованности этого аргумента необходимо судебное разбирательство.

Источник: Минфин РФ