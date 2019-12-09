РФ вимагає від України $4,5 млрд боргу за євробондами

Росія вимагає від України виконання зобов’язань за євробондами номінальною вартістю $3 млрд. З урахуванням нарахованих відсотків борг становить близько $4,5 млрд.

У Верховному суді Великобританії 9 грудня почалися чотириденні слухання за апеляцією, що подана довірчим керуючим єврооблігаціями – компанією The Law Debenture Trust Corporation plc, яка діє від імені РФ, на рішення Апеляційного суду Англії, який відхилив усі, крім одного, аргументи України щодо невиконання її зобов’язань за євробондами.

Йдеться про доводи України щодо випуску єврооблігацій під тиском Росії. Київ у грудні 2013 року випустив єврооблігації номінальною вартістю $3 млрд із процентною ставкою 5% та терміном погашення в 2015 році. Тоді президентом був Віктор Янукович.

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Суд також розгляне скаргу України у зв’язку з відхиленням інших її аргументів.

– Якщо Верховний суд винесе рішення за аргументом щодо надання неправомірного тиску на користь The Law Debenture та відмовить у задоволенні скарги України за рештою аргументів, РФ матиме право на отримання всієї суми заборгованості за єврооблігаціями, а також на додаткові відсотки, і в подальшому оскаржити це рішення вже буде неможливо, – йдеться в повідомленні російського Мінфіну.

Нагадаємо, в 2017 році Високий суд Англії задовольнив вимоги представника РФ та зобов’язав Україну виплатити заборгованість за єврооблігаціями, а також додаткові відсотки, але в 2018 році Апеляційний суд Англії відхилив усі пропозиції, крім одного аргументу України (щодо випуску єврооблігацій під тиском Росії), проте постановив, що для оцінки обґрунтованості цього аргументу необхідний судовий розгляд.

Джерело: Минфин РФ