Высший антикоррупционный суд Украины исследует доказательства по делу о недекларировании мэром Одессы Геннадием Трухановым имущества экс-супруги на 32 и 18 млн грн за 2015-2016 годы, хотя фактически живет с ней в гражданском браке.

Мэр Одессы Геннадий Труханов не внес в декларацию имущество экс-супруги Татьяны Колтуновой, хотя в ВАСК считают, что фактически он с ней живет.

Речь идет о 50 млн грн за два года – 2015-й и 2016-й.

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Прокуроры также показали видео обыска в квартире Колтуновой, где в сейфе нашли пистолет Труханова и $300 тыс. матери мэра.

– В следующий раз встречаемся с мэром Одессы в ВАКС 23 января, – сообщает Центр противодействия коррупции.

Напомним, в июле 2019 года Малиновский районный суд Одессы вынес оправдательный приговор мэру Геннадию Труханову. Его подозревали в незаконном завладении средствами при покупке Одесским горсоветом по заведомо завышенной цене обанкротившегося завода Краян.

Фото: Геннадій Труханов