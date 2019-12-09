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Факти / Україна

Труханов приховав 50 млн грн екс-дружини, з якою фактично живе – ЦПК

Вищий антикорупційний суд України досліджує докази у справі щодо недекларування мером Одеси Геннадієм Трухановим майна екс-дружини на 32 та 18 млн грн за 2015-2016 роки, хоча фактично живе з нею у цивільному шлюбі.

Труханов приховав 50 млн грн екс-дружини, з якою фактично живе – ЦПК

Мер Одеси Геннадій Труханов не вніс до декларації майно екс-дружини Тетяни Колтунової, хоча у ВАСК вважають, що фактично він з нею живе.

Йдеться про 50 млн грн за два роки – 2015-й та 2016-й.

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Прокурори також показали відео обшуку у помешканні Колтунової, де у сейфі знайшли пістолет Труханова та $300 тис. матері мера.

– Наступного разу зустрічаємося з мером Одеси у ВАКС 23 січня, – повідомляє Центр протидії корупції.

Нагадаємо, у липні 2019 року Малиновський районний суд Одеси виніс виправдувальний вирок міському голові Геннадію Труханову. Його підозрювали у незаконному заволодінні коштами під час купівлі Одеською міською радою за завідомо завищеною ціною збанкрутілого заводу Краян.

Фото: Геннадій Труханов

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