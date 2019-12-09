PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Соцсети призывают “давить на Путина” накануне встречи в нормандском формате

В соцсети Twitter начали флешмоб под названием Давите на Путина, а не Украину, который стартовал накануне встречи нормандской четверки.

Нормандський формат

Пользователи соцсети Twitter решили напомнить мировому сообществу, на ком лежит ответственность за конфликт на Донбассе.

Поэтому в социальной сети начался флешмоб под названием Press Putin, not Ukraine (Давите на Путина, а не Украину).

Пользователи призывают помнить, кто на этой встрече является убийцей, из-за которого не завершается конфликт на Донбассе, а кто – президентом проевропейской страны.

Читайте: Нормандская встреча 9 декабря (ОНЛАЙН)

Некоторые пользователи даже назвали фразу Press Putin, not Ukraine основным лозунгом нормандского саммита.

В публикациях с указанным лозунгом также активно тегают официальные аккаунты канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона.

К слову, после встречи в нормандском формате состоятся переговоры президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина.

Фото: Покровське

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

нормандський саміт
Кто поехал на нормандский саммит от Украины: состав делегации
зеленський прес-конференція
Встреча нормандской четверки в Париже (ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ)
Нормандський формат
Уступки или новые бои – что пишут иноСМИ перед нормандским саммитом
Нормандський формат
На встрече в нормандском формате обсудят формулу Штайнмайера – МИД ФРГ
Нормандський формат
Встреча нормандской четверки в Париже (ОНЛАЙН)
Нормандський формат
Счет 2:2. Позиции сторон перед встречей в нормандском формате
Нормандський формат
Во встрече Зеленского и Путина примут участие главы Газпрома и Нафтогаза
мзс росії
Россия против расширения нормандского формата – МИД РФ
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка