Соцсети призывают “давить на Путина” накануне встречи в нормандском формате

В соцсети Twitter начали флешмоб под названием Давите на Путина, а не Украину, который стартовал накануне встречи нормандской четверки.

Пользователи соцсети Twitter решили напомнить мировому сообществу, на ком лежит ответственность за конфликт на Донбассе.

Поэтому в социальной сети начался флешмоб под названием Press Putin, not Ukraine (Давите на Путина, а не Украину).

Пользователи призывают помнить, кто на этой встрече является убийцей, из-за которого не завершается конфликт на Донбассе, а кто – президентом проевропейской страны.

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Некоторые пользователи даже назвали фразу Press Putin, not Ukraine основным лозунгом нормандского саммита.

В публикациях с указанным лозунгом также активно тегают официальные аккаунты канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона.

К слову, после встречи в нормандском формате состоятся переговоры президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина.

Фото: Покровське