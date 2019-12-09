Соцсети призывают “давить на Путина” накануне встречи в нормандском формате

В соцсети Twitter начали флешмоб под названием Давите на Путина, а не Украину, который стартовал накануне встречи нормандской четверки.
Пользователи соцсети Twitter решили напомнить мировому сообществу, на ком лежит ответственность за конфликт на Донбассе.
Поэтому в социальной сети начался флешмоб под названием Press Putin, not Ukraine (Давите на Путина, а не Украину).
Пользователи призывают помнить, кто на этой встрече является убийцей, из-за которого не завершается конфликт на Донбассе, а кто – президентом проевропейской страны.
Chancellor #Merkel and President @EmmanuelMacron
: press Putin, not Ukraine! #NormandyFormat pic.twitter.com/kSaXzZmu3u
— Покровське (@HPokrovskoe) December 9, 2019
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Некоторые пользователи даже назвали фразу Press Putin, not Ukraine основным лозунгом нормандского саммита.
В публикациях с указанным лозунгом также активно тегают официальные аккаунты канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона.
К слову, после встречи в нормандском формате состоятся переговоры президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина.
Фото: Покровське