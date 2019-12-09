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Факти / Україна / Політика

Соцмережі закликають “тиснути на Путіна” напередодні зустрічі у нормандському форматі

У соцмережі Twitter розпочали флешмоб під назвою Тисніть на Путіна, а не Україну, який стартував напередодні зустрічі нормандської четвірки.

Нормандський формат

Користувачі соцмережі Twitter вирішили нагадати світовій спільноті, на кому лежить відповідальність за конфлікт на Донбасі.

Тому у соціальній мережі розпочався флешмоб під назвою Press Putin, not Ukraine (Тисніть на Путіна, а не Україну).

Користувачі закликають пам’ятати, хто на цій зустрічі є вбивцею, через якого не завершується конфлікт на Донбасі, а хто – президентом проєвропейської країни.

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Деякі користувачі навіть назвали фразу Press Putin, not Ukraine основним гаслом нормандського саміту.

У публікаціях із зазначеним гаслом також активно тегають офіційні акаунти канцлера Німеччини Ангели Меркель та президента Франції Еммануеля Макрона.

До слова, після зустрічі у нормандському форматі відбудуться переговори президента України Володимира Зеленського і президента РФ Володимира Путіна.

Фото: Покровське

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